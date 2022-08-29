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В Чувашии из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов

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В Чувашии на фоне неблагоприятных погодных условий и пожарной опасности вступило в силу решение об ограничении посещения лесов и въезда в них транспортных средств.
В Чувашии из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

С 28 августа из-за чрезвычайной степени пожарной опасности в условиях жары ограничено посещение лесов. 

Ограничения будут действовать до 18 сентября.

Наряду с этим стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 29 августа, температура воздуха местами снизится до +11...+16 °С, а также ожидаются дожди и ветер до 14 м/с. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные окружного Гидрометцентра.

Местами в регионе температура достигнет +17...+22 °С, говорится в сообщении.

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