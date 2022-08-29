В Чувашии из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.
С 28 августа из-за чрезвычайной степени пожарной опасности в условиях жары ограничено посещение лесов.
Ограничения будут действовать до 18 сентября.
Наряду с этим стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 29 августа, температура воздуха местами снизится до +11...+16 °С, а также ожидаются дожди и ветер до 14 м/с. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные окружного Гидрометцентра.
Местами в регионе температура достигнет +17...+22 °С, говорится в сообщении.