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Фестиваль уличного кино пройдёт 27—28 августа во Владивостоке

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Фестиваль уличного кино состоится 27—28 августа во Владивостоке.
Фестиваль уличного кино пройдёт 27—28 августа во Владивостоке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Местом проведения традиционно станет амфитеатр Спортивной набережной. Зрители смогут увидеть короткометражные фильмы прямо под открытым небом.

Особенность фестиваля в том, что жюри там нет — за лучшие работы голосует аудитория.

Конкурсная программа включает девять проектов, из них шесть — премьеры.

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».

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