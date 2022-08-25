Фестиваль уличного кино пройдёт 27—28 августа во Владивостоке

Фестиваль уличного кино состоится 27—28 августа во Владивостоке.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Местом проведения традиционно станет амфитеатр Спортивной набережной. Зрители смогут увидеть короткометражные фильмы прямо под открытым небом.

Особенность фестиваля в том, что жюри там нет — за лучшие работы голосует аудитория.

Конкурсная программа включает девять проектов, из них шесть — премьеры.

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