Фестиваль уличного кино пройдёт 27—28 августа во Владивостоке
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Местом проведения традиционно станет амфитеатр Спортивной набережной. Зрители смогут увидеть короткометражные фильмы прямо под открытым небом.
Особенность фестиваля в том, что жюри там нет — за лучшие работы голосует аудитория.
Конкурсная программа включает девять проектов, из них шесть — премьеры.
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