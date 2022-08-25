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В Бурятии предупредили о высокой пожароопасности

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В Бурятии предупредили о высокой пожароопасности в ближайшие дни.
В Бурятии предупредили о высокой пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, 26 августа на территории Хоринского района ожидается уровень пожарной опасности пятого класса.

Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Баунтовского эвенкийского, Курумканского и Селенгинского МО.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе с лесными пожарами борются более 40 спасателей, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на Депприроды. В настоящее время в регионе действует в основном средний класс пожарной опасности.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок высказался о вероятности бабьего лета в России.

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