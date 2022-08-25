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Актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу

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Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный и его коллега Зепюр Брутян сыграли свадьбу, кадры с торжества появились в сети.
Актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу
  • globallookpress.com

Как пишет ФАН, фотографиями поделились друзья новобрачных, на мероприятии собрались около 50 человек.

Среди присутствующих были замечены Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный, пишет агентство.

В июне сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Фёдор Климов сыграли свадьбу.

Также в июле СМИ сообщили о свадьбе актёра Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес спустя год после воссоединения.

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