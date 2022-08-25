Актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу
- globallookpress.com
Как пишет ФАН, фотографиями поделились друзья новобрачных, на мероприятии собрались около 50 человек.
Среди присутствующих были замечены Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный, пишет агентство.
В июне сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Фёдор Климов сыграли свадьбу.
Также в июле СМИ сообщили о свадьбе актёра Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес спустя год после воссоединения.