Климатолог Семёнов заявил, что глобальное потепление приводит к росту положительных аномалий температуры

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук Владимир Семёнов прокомментировал процесс глобального потепления.

«Глобальное потепление приводит к тому, что растут положительные аномалии температуры, и при этом может расти количество блокирующих антициклонов. Ряд исследований указывает на такую возможность», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Что касается прогноза на осень, то Семёнов отметил, что это пока сложно, так как наиболее достоверными являются прогнозы на три дня вперёд.

«Зарождение и разрушение антициклона прогнозировать сложнее всего. Тем не менее все прогнозы указывают на то, что тот антициклон, что сейчас установился над Центральной Россией, останется ещё минимум на неделю. Но уже с понедельника температура начнёт немного снижаться», — добавил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.