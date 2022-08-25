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Климатолог Семёнов заявил, что глобальное потепление приводит к росту положительных аномалий температуры

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Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук Владимир Семёнов прокомментировал процесс глобального потепления.
Климатолог Семёнов заявил, что глобальное потепление приводит к росту положительных аномалий температуры
  • Gettyimages.ru

«Глобальное потепление приводит к тому, что растут положительные аномалии температуры, и при этом может расти количество блокирующих антициклонов. Ряд исследований указывает на такую возможность», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Что касается прогноза на осень, то Семёнов отметил, что это пока сложно, так как наиболее достоверными являются прогнозы на три дня вперёд.

«Зарождение и разрушение антициклона прогнозировать сложнее всего. Тем не менее все прогнозы указывают на то, что тот антициклон, что сейчас установился над Центральной Россией, останется ещё минимум на неделю. Но уже с понедельника температура начнёт немного снижаться», — добавил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.

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