Миколог Гмошинский дал советы по безопасному сбору грибов

Кандидат биологических наук Владимир Гмошинский, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника, дал советы по безопасному сбору грибов.

«Довольно часто могут возникать отравления даже при приёме в пищу, казалось бы, нормальных и съедобных грибов», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Рекомендуется собирать грибы в местности, где загрязнители находятся в предельно допустимой концентрации.

По словам эксперта, нежелательно покупать дикорастущие грибы на рынках или у продавцов вдоль обочин дорог на трассах.

«Как бы хорошо ни выглядели грибы, вы никогда не сможете определить, где собрано именно это плодовое тело», — добавил он.

Ранее миколог Михаил Вишневский в беседе с «Радио 1» рассказал о грибном сезоне в Московской области.