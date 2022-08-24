Онлайн-сервис аренды городских пространств Москвы пополнился новыми площадками

Для пользователей онлайн-сервиса аренды столичных городских пространств «Вместе с культурой» доступно для бронирования ещё более 100 новых площадок — библиотек и культурных центров.

Об этом сообщает Life.ru.

«Городские библиотеки Москвы — это современные креативные пространства, в которых можно не только насладиться чтением книжных новинок, но и, например, провести бизнес-тренинг, мастер-класс по робототехнике для детей или литературный вечер, который соберёт любителей поэзии и прозы», — заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

По его словам, благодаря сервису аренды столичные библиотеки и учреждения культуры становятся более открытыми и доступными для жителей всех районов города.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» состоится в Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.