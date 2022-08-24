военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье рассказали о работе по уходу за молодым лесом

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о работе по уходу за молодым лесом.
В Подмосковье рассказали о работе по уходу за молодым лесом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«На территории лесничеств Подмосковья работы по лесоводственному уходу за молодым лесом проведены на площади 10 497 га. И до окончания лесокультурного сезона они будут выполнены в полном объёме — на площади 14,2 тыс. га», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, уход проводится с момента посадки деревьев до достижения ими возраста пяти лет.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин в беседе с НСН призвал не использовать открытый огонь в лесах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить