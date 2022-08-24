В Подмосковье рассказали о работе по уходу за молодым лесом

В Московской области рассказали о работе по уходу за молодым лесом.

Об этом сообщает «Радио 1».

«На территории лесничеств Подмосковья работы по лесоводственному уходу за молодым лесом проведены на площади 10 497 га. И до окончания лесокультурного сезона они будут выполнены в полном объёме — на площади 14,2 тыс. га», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, уход проводится с момента посадки деревьев до достижения ими возраста пяти лет.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин в беседе с НСН призвал не использовать открытый огонь в лесах.