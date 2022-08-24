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Актриса Репина рассказала о съёмках в сериале «Игра на выживание — 2»

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Актриса Валерия Репина рассказала о съёмках в сериале «Игра на выживание — 2».
Актриса Репина рассказала о съёмках в сериале «Игра на выживание — 2»
  • РИА Новости

«Самое прекрасное — то, что познакомилась с очень крутой командой. Мне везёт на кинокомпании, но в этот раз мы просто стали семьёй», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, это был интересный опыт, поскольку она никогда не снималась в таком жанре.

«Все герои участвуют в реалити-шоу, которое выходит из-под контроля, и их жизнь превращается в ад. Снимали в Узбекистане, стояла страшная жара, и было трудно держать своё напряжение внутри, ведь каждый раз персонажи окунаются в ещё более и более жёсткие ситуации», — сообщила Репина.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Севастополь примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 27 августа.

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