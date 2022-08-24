Под госохрану в Москве поставили 14 памятников архитектуры с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Департамент культурного наследия.
«В настоящий момент в столице насчитывается более 8500 памятников архитектуры. Этот список постоянно расширяется», — заявили в ведомстве.
С января под госохрану поставили в том числе ансамбль некрополя Новодевичьего монастыря, десять надгробий старообрядческого захоронения купцов Рахмановых на Рогожском кладбище и девять часовен Введенского кладбища.
Как отметили в департаменте, есть определённые критерии, позволяющие понять, достоин ли объект стать памятником культуры и архитектуры.
Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.