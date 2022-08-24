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Под госохрану в Москве поставили 14 памятников архитектуры с начала года

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Под государственную охрану в Москве поставили 14 памятников архитектуры с начала 2022 года.
Под госохрану в Москве поставили 14 памятников архитектуры с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Департамент культурного наследия.

«В настоящий момент в столице насчитывается более 8500 памятников архитектуры. Этот список постоянно расширяется», — заявили в ведомстве.

С января под госохрану поставили в том числе ансамбль некрополя Новодевичьего монастыря, десять надгробий старообрядческого захоронения купцов Рахмановых на Рогожском кладбище и девять часовен Введенского кладбища.

Как отметили в департаменте, есть определённые критерии, позволяющие понять, достоин ли объект стать памятником культуры и архитектуры.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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