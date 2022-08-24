Директор Лосиного Острова Якубов рассказал о ходе благоустройства нацпарка

Директор Лосиного Острова Рустам Якубов рассказал о ходе благоустройства нацпарка.

«Когда дали статус нацпарка в 1983 году, здесь ещё было много промышленных предприятий: ткацкая, бумажная фабрики, типография. Большой процент вывели», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Якубова, около 3 га удалось вернуть «в лоно природы»: убран асфальт, рекультивирована земля, высажено более 1 тыс. деревьев.

В Лосином Острове также появится понтонная экотропа длиной около 1 км.

В рекреационной зоне биостанции размещено пять домиков для глэмпинга, при необходимости их можно быстро разобрать.

«Цель — организовать полноценный отдых для посетителей. Нужно сделать ещё деревянные настилы, чтобы ходить было удобно. Надеюсь, в этом году закончим работы», — сказал Якубов.

Продолжается реконструкция комплекса «Царская охота». Кроме того, запланирован запуск прямого автобуса на Лосиную биостанцию в Мытищах от ВДНХ или от Сокольников.

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