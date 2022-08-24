В Крыму высадят более 700 тысяч саженцев в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на центр управления регионом.
Как уточнили в республиканском Министерстве экологии и природных ресурсов, работы будут проходить на территории Евпаторийского, Старокрымского, Джанкойского, Белогорского, Судакского, Раздольненского и Симферопольского лесничеств в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».
В Крыму мероприятия начнутся 17 октября.
Также стало известно, что в Татарстане проект по улучшению экологического состояния реки Казанки продлится два года, передаёт «Реальное время».
Министр экологии и природных ресурсов региона Александр Шадриков рассказал, что проект является пилотным. На данный момент выявлено свыше 600 потенциальных точек загрязнения.
Ранее сообщалось, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.