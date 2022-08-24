В Крыму высадят более 700 тысяч саженцев в 2022 году

В Крыму высадят более 700 тыс. саженцев и сеянцев в 2022 году.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на центр управления регионом.

Как уточнили в республиканском Министерстве экологии и природных ресурсов, работы будут проходить на территории Евпаторийского, Старокрымского, Джанкойского, Белогорского, Судакского, Раздольненского и Симферопольского лесничеств в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

В Крыму мероприятия начнутся 17 октября.

Также стало известно, что в Татарстане проект по улучшению экологического состояния реки Казанки продлится два года, передаёт «Реальное время».

Министр экологии и природных ресурсов региона Александр Шадриков рассказал, что проект является пилотным. На данный момент выявлено свыше 600 потенциальных точек загрязнения.

Ранее сообщалось, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.