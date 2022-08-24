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Эколог Куксин призвал не использовать открытый огонь в лесах

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Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин призвал не использовать открытый огонь в лесах.
Эколог Куксин призвал не использовать открытый огонь в лесах
  • РИА Новости

«Обычно девять из десяти пожаров вызваны деятельностью людей. Весной — это 100% поджоги травы, летом добавляется одна естественная причина — грозы, которые дают где-то 10% случаев. Сейчас пожары возникают по причине открытого огня, который используют люди: это костры, высыпанные угли из мангала, окурки, разогретые глушители», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно быть предельно аккуратными.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.

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