Эколог Куксин призвал не использовать открытый огонь в лесах

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин призвал не использовать открытый огонь в лесах.

«Обычно девять из десяти пожаров вызваны деятельностью людей. Весной — это 100% поджоги травы, летом добавляется одна естественная причина — грозы, которые дают где-то 10% случаев. Сейчас пожары возникают по причине открытого огня, который используют люди: это костры, высыпанные угли из мангала, окурки, разогретые глушители», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно быть предельно аккуратными.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.