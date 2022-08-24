Эколог Куксин рассказал о разнице между дымом от лесных и торфяных пожаров

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин объяснил разницу между дымом от лесных и торфяных пожаров.

«Для понимания механики процесса: у нас, кроме лесных пожаров, которые при высоких температурах дают немного сажи, пепла и углекислый газ, сейчас добавляется дым низких температур от торфа, где не хватает воздуха и обильное тление», — заявил он в беседе с НСН.

Со своей стороны, педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что дым от тления торфа более опасен с точки зрения обострения бронхиальной астмы.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.