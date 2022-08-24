В ХМАО прогнозируют резкое ночное похолодание и сильный ветер
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«25 августа по восточной половине округа местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью — +11...+16 °С, в северо-западных районах — до +5 °С, днём — +19...+24 °С, по северной половине округа местами +13 °С», — говорится в сообщении.
В большинстве районов 26 августа возможен кратковременный дождь. Ветер 5—10 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.
«Температура воздуха ночью местами +2...+7 °С, днём — +14...+19 °С», — отмечается в прогнозе.
Также стало известно, что в Ярославской области до конца августа ожидается аномальная жара, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на семь и более градусов.
По прогнозу в указанный период отметки термометров будут держаться на уровне +30...+33 °С.
Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре спрогнозировали аномальную температуру в ряде регионов России.