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В ХМАО прогнозируют резкое ночное похолодание и сильный ветер

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Синоптики рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни.
В ХМАО прогнозируют резкое ночное похолодание и сильный ветер
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«25 августа по восточной половине округа местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью — +11...+16 °С, в северо-западных районах — до +5 °С, днём — +19...+24 °С, по северной половине округа местами +13 °С», — говорится в сообщении.

В большинстве районов 26 августа возможен кратковременный дождь. Ветер 5—10 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.

«Температура воздуха ночью местами +2...+7 °С, днём — +14...+19 °С», — отмечается в прогнозе.

Также стало известно, что в Ярославской области до конца августа ожидается аномальная жара, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на семь и более градусов.

По прогнозу в указанный период отметки термометров будут держаться на уровне +30...+33 °С.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре спрогнозировали аномальную температуру в ряде регионов России.

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