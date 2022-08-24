Жителей ЯНАО предупредили о сильном ветре 25 августа

МЧС предупредило жителей Ямало-Ненецкого автономного округа о сильном ветре, до 22 м/с, который ожидается в регионе в четверг, 25 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Ямалу.

Так, на территориях Ямальского, Надымского, Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 22 м/с.

«Главное управление МЧС России по Ямалу призывает граждан соблюдать правила безопасности в период ветра, а также напоминает телефоны спасения: 101 и 112», — говорится в сообщении МЧС.

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