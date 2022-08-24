В Челябинской области к выходным ожидается жара +32 °С

Жара в Челябинской области к выходным достигнет +32 °С, одновременно с этим в регион придут дожди.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ЦГМС.

«Днём 25 августа на территории Челябинской области ожидается +26...+31 °С. В пятницу, 26 августа, термометры будут показывать уже до +32 °С. В самом Челябинске будет несколько прохладнее: +30...+31 °С соответственно», — сообщили в Гидрометцентре.

Кроме того, 26 августа в Челябинске и области ожидаются кратковременные дожди.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.