Российские режиссёры назвали лучшие отечественные фильмы столетия

В преддверии Дня российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, российские кинематографисты назвали лучшие отечественные ленты столетия, оказавшие значительное влияние на их творчество, сообщает пресс-служба видеосервиса KION.

Режиссёр криминального триллера «Майя» и детективной драмы «Хрустальный» Душан Глигоров, вдохновившись в юности миром кинематографа, признался, что самый значимый для него фильм — биографическая драма Андрея Тарковского «Зеркало» (1975).

«Как Андрею Тарковскому это удалось?! Как сделать такой фильм? И во времена студенчества, и сейчас «Зеркало» продолжает влиять на меня», — признался Глигоров.

Марию Шульгину, режиссёра многосерийной комедийной драмы «Почка», в киноискусство «заманила» мелодрама Георгия Данелии «Осенний марафон» (1979). По словам постановщицы, «удивительно нежное и невозможно смешное кино» передаёт жизнь такой, какая она есть.

Кирилл Кузин, снявший комедийное фэнтези «Сергий против нечисти», отметил, что на него как на человека и специалиста больше других повлияла лента Элема Климова о Великой Отечественной войне «Иди и смотри» (1985).

«После просмотра я не мог без слёз уснуть несколько дней», — вспоминает кинематографист.

Стас Иванов («Немцы», «ЮЗЗЗ», «Охота») неоднократно пересматривал ленту «Брат 2» (2000) Алексея Балабанова.

«Я подумал, лучший фильм, наверное, тот, который я смотрел наибольшее количество раз. Мне кажется, это «Брат 2». Данила Багров — последний признанный всеми народный герой, уже только поэтому фильм Балабанова — выдающийся», — заявил кинематографист.

Ранее представитель «Роскино» рассказала, какие отечественные ленты наиболее интересны зарубежным зрителям.