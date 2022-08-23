Роспотребнадзор: дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья

Дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья жителей столицы, сообщает Роспотребнадзор.

«Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 23 августа в Москве был проведён внеочередной отбор проб атмосферного воздуха.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что смог в Москве будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров в Рязанской области.