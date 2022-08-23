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Фестиваль камерной и барочной музыки пройдёт 26—27 августа в Сочи

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Фестиваль камерной и барочной музыки состоится 26—27 августа в Сочи.
Фестиваль камерной и барочной музыки пройдёт 26—27 августа в Сочи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Откроется фестиваль «Ночью барокко». Зрителям представят творение Перголези «Стабат Матер», а также шедевры вокальной и инструментальной музыки эпохи барокко.

Программа второго дня включает музыкальный вечер «Великие имена» с участием струнного квартета имени Сергея Рахманинова.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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