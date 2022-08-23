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Севастополь примет участие в акции «Ночь кино»

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Севастополь примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 27 августа.
Севастополь примет участие в акции «Ночь кино»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

К акции присоединятся кинотеатры, дома культуры и библиотеки — всего 30 площадок.

Зрители смогут увидеть семейную сказочную комедию «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко, спортивную драму «Чемпион мира» Алексея Сидорова и фантастическую комедию «Пара из будущего» Алексея Нужного.

Программа также включает мастер-классы, кинолекторий, киноквиз и другие мероприятия.

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».

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