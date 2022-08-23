Севастополь примет участие в акции «Ночь кино»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
К акции присоединятся кинотеатры, дома культуры и библиотеки — всего 30 площадок.
Зрители смогут увидеть семейную сказочную комедию «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко, спортивную драму «Чемпион мира» Алексея Сидорова и фантастическую комедию «Пара из будущего» Алексея Нужного.
Программа также включает мастер-классы, кинолекторий, киноквиз и другие мероприятия.
Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».