Синоптик Леус прокомментировал погоду в столичном регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал погоду в столичном регионе.

«Если говорить о ситуации с центральной частью Европейской России, то сегодня и завтра она изменится очень мало. Эта часть нашей страны остаётся под влиянием обширного антициклона, а это значит, что воздушные массы будут очень хорошо прогреваться в дневные часы и ситуация с рассеиванием вредных примесей будет сложной», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, наибольшая концентрация вредных веществ в Москве и Московской области будет наблюдаться в ночные, утренние и вечерние часы.

«Днём же, вместе с прогревом, вместе с усилением ветра эта ситуация будет ощущаться немного лучше, то есть рассеивание будет происходить более заметно», — отметил Леус.

Как добавил эксперт, в четверг ветер в столичном регионе станет южным, а в пятницу развернётся на западное и юго-западное направления.

«В субботу и воскресенье нас вновь ждёт влияние антициклона. Жаркая погода сохранится, ветер вновь будет юго-восточным», — заключил он.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.