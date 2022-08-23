В Казани отреставрируют дом, в котором жил татарский просветитель Каюм Насыри

В Казани планируют отреставрировать дом, в котором жил татарский просветитель Каюм Насыри. Здание — объект культурного наследия.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общая площадь двухэтажного дома составляет почти 210 кв. м. Специалисты отремонтируют и укрепят фундамент, фасад, межэтажные перекрытия, лестницы и кровлю.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана.

Насыри — учёный, писатель и просветитель. Он издал около 40 трудов по художественной литературе, фольклору, филологии, педагогике, математике, истории, географии, астрономии и другим отраслям науки.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.