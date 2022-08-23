Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области ликвидирован

Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области, который к утру 23 августа достиг площади 54 га, ликвидирован.

«В 14:15 мск пожар ликвидирован на 54 гектарах», — передаёт РИА новости заявление представителя регионального ГУМЧС России.

В тушении было задействовано более 470 человек и 75 единиц техники, в том числе два вертолёта Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.

Пожар в лесничестве в Каменском районе Ростовской области был зафиксирован накануне.

Вечером 22 августа в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Каменском районе Ростовской области выросла до 50 га.