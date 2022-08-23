Метеоролог Терешонок спрогнозировал мягкую погоду в сентябре в Москве
- РИА Новости
В беседе с «Москвой 24» он рассказал, что жаркая погода без осадков продержится в столице до сентября.
«Я думаю, что после большой жары сразу холод вряд ли наступит. Гидрометцентр прогнозирует, что будет довольно-таки мягкий сентябрь. Я тоже предполагаю, что так будет», — добавил Терешонок.
Он также выразил мнение, что из-за глобального потепления температура в городе со временем будет постепенно повышаться.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.