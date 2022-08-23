военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Метеоролог Терешонок спрогнозировал мягкую погоду в сентябре в Москве

Короткая ссылка
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок спрогнозировал мягкую погоду в пределах климатической нормы в сентябре в Москве.
Метеоролог Терешонок спрогнозировал мягкую погоду в сентябре в Москве
  • РИА Новости

В беседе с «Москвой 24» он рассказал, что жаркая погода без осадков продержится в столице до сентября.

«Я думаю, что после большой жары сразу холод вряд ли наступит. Гидрометцентр прогнозирует, что будет довольно-таки мягкий сентябрь. Я тоже предполагаю, что так будет», — добавил Терешонок.

Он также выразил мнение, что из-за глобального потепления температура в городе со временем будет постепенно повышаться.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить