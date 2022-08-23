В Удмуртии ввели особый противопожарный режим до октября

В Удмуртии ввели особый противопожарный режим до 1 октября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В частности, запрещено сжигать траву и мусор, разводить костры на землях населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения и прочее.

Под запрет попало и приготовление пищи с использованием открытого огня и углей.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе возобновились лесные пожары, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт Департамента природных ресурсов и экологии региона.

«По состоянию на 23 августа 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует три очага пожаров, площадь, пройденная огнём, составляет 6 га, на тушении задействовано 30 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением», — отметили в пресс-службе.

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