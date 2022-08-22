В Челябинской области прогнозируют жару до +31 °С

В Челябинской области прогнозируют жаркую дневную погоду в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночами 23, 24 и 25 августа температура в горах и низинах будет опускаться до +5 °С. При этом днём будет намного теплее: во вторник столбик термометра поднимется до +30 °С, а среду и в четверг жара будет достигать +31 °С», — заявили синоптики.

Тем временем в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение с 22 по 26 августа из-за анормальной жары, передаёт tagilcity.ru. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7 °С и более.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.