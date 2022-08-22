Метеоролог Позднякова пообещала жару в Москве до 28 августа
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«Мы ожидаем, что до 28-го числа температура воздуха останется выше нормы, и в Москве такая погода будет входить в категорию жаркой. Изменение характера погоды прогнозируется в последние три дня августа. Будет понижение температуры и не исключены дожди», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметила метеоролог, на этой неделе температура воздуха в столице будет выше климатической нормы примерно на 8 °С.
Что касается ночных температур, то до пятницы они ожидаются в пределах +17...+19 °С, добавила Позднякова.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.