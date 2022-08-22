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Метеоролог Позднякова пообещала жару в Москве до 28 августа

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
Метеоролог Позднякова пообещала жару в Москве до 28 августа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы ожидаем, что до 28-го числа температура воздуха останется выше нормы, и в Москве такая погода будет входить в категорию жаркой. Изменение характера погоды прогнозируется в последние три дня августа. Будет понижение температуры и не исключены дожди», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила метеоролог, на этой неделе температура воздуха в столице будет выше климатической нормы примерно на 8 °С.

Что касается ночных температур, то до пятницы они ожидаются в пределах +17...+19 °С, добавила Позднякова.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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