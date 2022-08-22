В сквере Эльдара Рязанова в Самаре пройдёт «Ночь кино»

В Самаре в сквере Эльдара Рязанова и Центральной городской библиотеке им. Крупской 27 августа пройдёт «Ночь кино».

Об этом сообщает volga.news.

Днём в сквере Эльдара Рязанова будут проходить показы мультфильмов и мастер-классы для детей.

В 18:00 покажут комедию «Человек с бульвара Капуцинов», после чего состоится музыкальная программа.

В 21:00 начнётся показ драмы «Раба любви».

В 18:30 в Центральной городской библиотеке сценарист, режиссёр, член Союза кинематографистов, создатель анимационной студии «Печка» Екатерина Куричева прочитает лекцию «Современная российская авторская анимация. О чём говорят режиссёры».

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки сообщало, что в Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».