В сквере Эльдара Рязанова в Самаре пройдёт «Ночь кино»
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Об этом сообщает volga.news.
Днём в сквере Эльдара Рязанова будут проходить показы мультфильмов и мастер-классы для детей.
В 18:00 покажут комедию «Человек с бульвара Капуцинов», после чего состоится музыкальная программа.
В 21:00 начнётся показ драмы «Раба любви».
В 18:30 в Центральной городской библиотеке сценарист, режиссёр, член Союза кинематографистов, создатель анимационной студии «Печка» Екатерина Куричева прочитает лекцию «Современная российская авторская анимация. О чём говорят режиссёры».
Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки сообщало, что в Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».