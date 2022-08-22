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Метеоролог Шувалов заявил, что август 2022 года стал самым сухим с начала XXI века

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Метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.
Метеоролог Шувалов заявил, что август 2022 года стал самым сухим с начала XXI века
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с телеканалом «360» Шувалов объяснил, что негативные последствия пожаров в Рязанской области, которые ощущают жители столицы, уйдут только с началом дождей, которые в ближайшие дни не ожидаются.

«Такая перспектива пока только просматривается», — уточнил метеоролог.

Он также добавил, что в ближайшие дни жара будет только усиливаться, температура воздуха поднимется до +33 °С.

Он предположил, что погода изменится 30—31 августа.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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