Метеоролог Шувалов заявил, что август 2022 года стал самым сухим с начала XXI века
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В беседе с телеканалом «360» Шувалов объяснил, что негативные последствия пожаров в Рязанской области, которые ощущают жители столицы, уйдут только с началом дождей, которые в ближайшие дни не ожидаются.
«Такая перспектива пока только просматривается», — уточнил метеоролог.
Он также добавил, что в ближайшие дни жара будет только усиливаться, температура воздуха поднимется до +33 °С.
Он предположил, что погода изменится 30—31 августа.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.