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Специалист «Фобоса» спрогнозировал увеличение концентрации гари в воздухе Москвы

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Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал увеличение концентрации гари в воздухе в столице.
Специалист «Фобоса» спрогнозировал увеличение концентрации гари в воздухе Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Levchenko / EyeEm

«По моим оценкам, концентрация по сравнению с сегодняшним утром увеличится в 1,5 раза. Пик придётся на ночные и утренние часы, в ночь на понедельник и в ночь на вторник», — сказал он РИА Новости.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак в беседе с газетой «Известия» рассказал, что дым, который установился в Москве из-за пожаров в Рязанской области, нельзя назвать смогом.

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