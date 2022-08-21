Специалист «Фобоса» спрогнозировал увеличение концентрации гари в воздухе Москвы

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал увеличение концентрации гари в воздухе в столице.

«По моим оценкам, концентрация по сравнению с сегодняшним утром увеличится в 1,5 раза. Пик придётся на ночные и утренние часы, в ночь на понедельник и в ночь на вторник», — сказал он РИА Новости.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак в беседе с газетой «Известия» рассказал, что дым, который установился в Москве из-за пожаров в Рязанской области, нельзя назвать смогом.