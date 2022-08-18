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Более 3 тысяч документов оцифровали для архивного портала ВДНХ

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Более 3 тыс. снимков и газетных материалов оцифровали для портала архивно-библиотечного фонда ВДНХ.
Более 3 тысяч документов оцифровали для архивного портала ВДНХ
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«На ВДНХ продолжается оцифровка архивных документов. В новых разделах с фотографиями и статьями размещено уже больше 3 тыс. снимков и газетных материалов, которые отражают жизнь целой эпохи», — рассказала она.

Проект по оцифровке документов реализуется при поддержке Российского государственного архива экономики с помощью волонтёров, а в работе применяются технологии искусственного интеллекта.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье VIII Международный фестиваль джаза состоится 20—21 августа.

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