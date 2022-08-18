В Крыму открылась выставка «Экология моря» на фестивале «Таврида.АРТ»

При поддержке банка РНКБ в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ» открылась выставка «Экология моря», посвящённая Чёрному морю и его обитателям.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Участниками выставки и авторами ярких морских пейзажей стали юные учащиеся художественных школ Симферополя, Ялты и Евпатории. Особенность выставки — её просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья», — рассказали в пресс-службе.

Фестиваль, который проходит в Крыму в четвёртый раз, посвящён открытому окну возможностей и поддержке в условиях «новой экономики».

Ранее издание «Взгляд» сообщало, что в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» начал работу Фестиваль возможностей президентской платформы «Россия — страна возможностей».