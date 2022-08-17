В Удмуртии 27 августа пройдёт всероссийская акция «Ночь кино»

В Удмуртии 27 августа в седьмой раз пройдёт всероссийская акция «Ночь кино».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Показы трёх российских фильмов «Чемпион мира» (6+), «Пара из будущего» (12+), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+) пройдут в муниципальных кинозалах, культурно-досуговых учреждениях, музеях, библиотеках.

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».