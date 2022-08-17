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В Подмосковье в 2022 году купили более 89 тысяч билетов по Пушкинской карте

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С начала 2022 года жители Подмосковья купили более 89 тыс. билетов по Пушкинской карте.
В Подмосковье в 2022 году купили более 89 тысяч билетов по Пушкинской карте
  • РИА Новости

Отмечается, что более чем из 89 тыс. билетов 32 тыс. было куплено в театры, 37 тыс. — в кино и 6 тыс. — в музеи. В программе участвуют 272 учреждения культуры региона, к ним готовы присоединиться ещё 30 организаций.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Московской областной думы, в связи с популярностью Пушкинской карты премьер-министр России Михаил Мишустин предложил распространить её действие на все виды внутреннего туризма.

Это позволит сделать более доступными программы в сфере туризма, организовать больше туров, создать в заповедных местах музеи и выставки.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусств.

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