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В ХМАО 18 августа снимут режим ЧС

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В Ханты-Мансийском автономном округе 18 августа власти снимут режим ЧС, который ввели из-за лесных пожаров.
В ХМАО 18 августа снимут режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент природных ресурсов и недропользования Югры.

«18 августа планируется снятие режима ЧС на территории автономного округа. Сохраняет своё действие особый противопожарный режим, в соответствии с которым ограничено посещение лесов. Данное решение принято по метеоданным», — заявил первый замдиректора департамента Егор Збродов.

По его словам, действующих пожаров в регионе на данный момент нет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области потушили восемь пожаров с 8 по 14 августа. Площадь возгораний составила 0,36 га.

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