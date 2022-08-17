Синоптики спрогнозировали снижение температуры в Москве к концу августа

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала, когда в Москве ожидать понижения температуры.

В беседе с радио Sputnik Паршина рассказала, что жаркая погода в Москве сохранится до середины следующей недели.

«По долгосрочному прогнозу к концу августа температурный фон должен всё-таки немного понизиться и прийти в норму, это где-то 20 с небольшим градусов. Предварительный прогноз на сентябрь — в пределах климатической нормы. Для Москвы это +13...+18 °С днём и +7...+12 °С ночью», — добавила она.

Также она отметила, что в сентябре в столице ожидается много осадков.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 17 августа.