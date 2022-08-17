В Москве объявили список номинантов на премию имени Чуковского
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Финальный список номинантов будет опубликован 16 сентября. А уже в октябре станут известны имена победителей», — уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Отмечается, что жители столицы с 16 сентября смогут определить в проекте «Активный гражданин» победителя в «народной» номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».
Голосование будет идти до 1 октября.
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