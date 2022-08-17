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В Москве объявили список номинантов на премию имени Чуковского

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Номинантами на премию правительства Москвы имени писателя и поэта Корнея Чуковского в 2022 году стали авторы и переводчики 60 детских произведений из 25 городов России.
В Москве объявили список номинантов на премию имени Чуковского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Финальный список номинантов будет опубликован 16 сентября. А уже в октябре станут известны имена победителей», — уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что жители столицы с 16 сентября смогут определить в проекте «Активный гражданин» победителя в «народной» номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Голосование будет идти до 1 октября.

По сообщениям «Крыминформ», в Старом Крыму начала работу выставка, посвящённая писателю Михаилу Шолохову.

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