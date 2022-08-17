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Саксофонист Бутман назвал Подмосковье лучшим местом для проведения «Джазовых сезонов»

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Советский и российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман прокомментировал сообщение о том, что музей-заповедник «Горки Ленинские» вновь станет площадкой для проведения международного фестиваля «Джазовые сезоны».
Саксофонист Бутман назвал Подмосковье лучшим местом для проведения «Джазовых сезонов»
  • РИА Новости

«Подмосковье — лучше него нет... Природа — это самая лучшая акустика. Если рядом есть вода, то звук становится уникальным. У нашей площадки воды нет, но здесь природа, лесные полосы, листья, воздух — всё это реально отражает звук правильно», — заявил музыкант в разговоре с телеканалом «360».

По словам Бутмана, уникального звука удалось добиться, когда фестиваль проводили прямо перед усадьбой.

Мероприятие состоится 20—21 августа.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем».

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