Саксофонист Бутман назвал Подмосковье лучшим местом для проведения «Джазовых сезонов»
- РИА Новости
«Подмосковье — лучше него нет... Природа — это самая лучшая акустика. Если рядом есть вода, то звук становится уникальным. У нашей площадки воды нет, но здесь природа, лесные полосы, листья, воздух — всё это реально отражает звук правильно», — заявил музыкант в разговоре с телеканалом «360».
По словам Бутмана, уникального звука удалось добиться, когда фестиваль проводили прямо перед усадьбой.
Мероприятие состоится 20—21 августа.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем».