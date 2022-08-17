Синоптики предупредили жителей Челябинской области о ночных заморозках

В Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках до -3 °С 18 и 19 августа.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ночью 18 и 19 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С. При этом в регионе сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность — IV и V класс горимости по региональной шкале», — уточнили в областном ЦГМС.

Дождей, гроз и других осадков, согласно прогнозу специалистов, не ожидается.

Дневные температуры будут колебаться в диапазоне +17...+23 °С.

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