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В якутском посёлке Тикси объявлен режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины

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В якутском посёлке Тикси объявлен режим ЧС из-за угрозы обрушения на дамбе озера Мелкое. Об этом сообщил Госкомобеспечения Республики Саха.
В якутском посёлке Тикси объявлен режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины
  • РИА Новости

«В Булунском районе объявлен режим ЧС из-за обвала части плотины на дамбе озера Мелкое, снабжающей водой посёлки Тикси и Тикси-3», — сообщает Госкомобеспечение в Telegram-канале.

Ограничения водоснабжения нет. Для устранения ЧС начаты работы по укреплению тела дамбы. 

По словам главы Булунского района Афанасия Андросова, дамба является аварийной и требует реконструкции. В текущем году объект оформлен в собственность муниципального образования.

Ранее власти ЯНАО заявили о ликвидации всех крупных лесных пожаров.

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