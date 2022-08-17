В якутском посёлке Тикси объявлен режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины

В якутском посёлке Тикси объявлен режим ЧС из-за угрозы обрушения на дамбе озера Мелкое. Об этом сообщил Госкомобеспечения Республики Саха.

«В Булунском районе объявлен режим ЧС из-за обвала части плотины на дамбе озера Мелкое, снабжающей водой посёлки Тикси и Тикси-3», — сообщает Госкомобеспечение в Telegram-канале.

Ограничения водоснабжения нет. Для устранения ЧС начаты работы по укреплению тела дамбы.

По словам главы Булунского района Афанасия Андросова, дамба является аварийной и требует реконструкции. В текущем году объект оформлен в собственность муниципального образования.

Ранее власти ЯНАО заявили о ликвидации всех крупных лесных пожаров.