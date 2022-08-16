Фестиваль новой цифровой реальности пройдёт 30 августа в Казани

Фестиваль новой цифровой реальности состоится 30 августа в Казани.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Минцифры Татарстана.

Фестиваль приурочен к Году цифровизации в Татарстане. Участниками станут блогеры, эксперты и лидеры цифровых индустрий.

Программа включает мультимедийные шоу и концертную программу. Будут работать зоны с deep-tech-технологиями, медиаинсталляциями, цифровым искусством, NFT и AR/VR, а также площадки для робототехники.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.