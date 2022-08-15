Летняя школа музыкального исполнительского мастерства пройдёт в Тамбове
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
В 2022 году участниками проекта станут учащиеся детских школ искусств и студентов музыкальных учебных заведений Тамбова, Москвы, Белгорода, Ижевска, Калуги, Ростова, Самары, Тольятти, Уфы, а также Московской, Владимирской, Ростовской, Тамбовской областей и Краснодарского края.
Также ожидаются музыканты из Минска.
Ранее сообщалось, что концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова пройдёт в Воронеже 18 сентября.