Летняя школа музыкального исполнительского мастерства пройдёт в Тамбове

Летняя школа музыкального исполнительского мастерства будет проходить с 18 по 24 августа в Тамбове на базе ТГМПИ имени Рахманинова. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В 2022 году участниками проекта станут учащиеся детских школ искусств и студентов музыкальных учебных заведений Тамбова, Москвы, Белгорода, Ижевска, Калуги, Ростова, Самары, Тольятти, Уфы, а также Московской, Владимирской, Ростовской, Тамбовской областей и Краснодарского края.

Также ожидаются музыканты из Минска.

Ранее сообщалось, что концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова пройдёт в Воронеже 18 сентября.