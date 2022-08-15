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В Челябинской области ожидается похолодание до +1 °С в ночь на 16 августа

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В Челябинской области ожидается похолодание в ночь на вторник, 16 августа.
В Челябинской области ожидается похолодание до +1 °С в ночь на 16 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Rajesh Sridhar / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В горах и низинах температура воздуха может опуститься до +1 °С. На остальных территориях региона прогнозируется +5...+10 °С.

Днём — +22...+27 °С.

Похожая ситуация будет 17 и 18 августа — относительно прохладные ночи сменятся тёплыми днями.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Петербурге ожидается жаркая погода — до +28...+30 °С в понедельник, 15 августа.

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