В Подмосковье потушили восемь пожаров за неделю

В Московской области потушили восемь пожаров с 8 по 14 августа. Площадь возгораний составила 0,36 га.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Пожары ликвидированы в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах. На их тушении были задействованы 30 единиц техники и 60 человек личного состава лесопожарных служб. Все очаги локализованы и ликвидированы в день обнаружения», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

С начала года на территории лесного фонда в Подмосковье ликвидировали 128 пожаров. Годом ранее было зафиксировано 178 лесных пожаров.

Также стало известно, что площадь лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за двое суток выросла почти на 2 га, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на Депприроды. Из оперативной сводки следует, что в регионе действует семь очагов на 5,5 тыс. га.

В работе по ликвидации возгораний участвует 371 человек, также задействована спецтехника и вертолёты.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии установилась атмосферная засуха — опасное агрометеорологическое явление.