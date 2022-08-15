Главный археолог Москвы Кондрашёв рассказал о ценных кладах, найденных в столице

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашёв рассказал о ценных кладах, найденных в столице.

«Один из самых ценных кладов города обнаружили во время реставрации Гостиного Двора. Скорее всего, это казна купца Траханиотова, который был убит во время Соляного бунта 1648 года. Он хранил образцы каждой европейской монеты. Деньги обнаружили в самогонном аппарате, такие до сих пор используют в Австрии. Мы думаем, что купец спрятал монеты уже во время штурма усадьбы», — цитирует археолога портал мэра и правительства.

По его словам, ещё один клад, свидетельствующий о «протобанковской» деятельности, нашли на территории Зарядья. В Средневековье там был порт, куда прибывали речные корабли.

«Путешествовать с деньгами было опасно, поэтому в Зарядье, скорее всего, существовала система обменных пунктов. Мы нашли кубышку и много разбитых горлышек от мелких кубышек, сосудов с монетами», — пояснил Кондрашёв.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что реставраторы передадут музеям Москвы коллекцию старинных предметов.