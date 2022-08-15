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В Удмуртии установилась атмосферная засуха

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В Удмуртии установилась атмосферная засуха — опасное агрометеорологическое явление.
В Удмуртии установилась атмосферная засуха
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Donar / EyeEm

Как пишет izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра, явление отмечается на метеостанции Воткинска. 

«Атмосферная засуха — сумма осадков не более 5 мм за сутки в течение не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С», — говорится в сообщении.

Такие условия являются неблагоприятными для роста и развития сельхозкультур. 

Ранее в разговоре с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.

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