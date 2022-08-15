В Удмуртии установилась атмосферная засуха — опасное агрометеорологическое явление.

Как пишет izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра, явление отмечается на метеостанции Воткинска.

«Атмосферная засуха — сумма осадков не более 5 мм за сутки в течение не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С», — говорится в сообщении.

Такие условия являются неблагоприятными для роста и развития сельхозкультур.

Ранее в разговоре с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.