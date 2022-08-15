военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптик Вильфанд: в некоторых регионах Сибири и Урала на текущей неделе похолодает

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.
Синоптик Вильфанд: в некоторых регионах Сибири и Урала на текущей неделе похолодает
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«От Западной Сибири до Красноярского края, в южной половине Урала, Свердловская, Челябинская области, но главным образом юг Западной Сибири — Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край. В перечисленных регионах температура опережает своё развитие примерно на три недели. Там погода на этой неделе вполне осенняя», — сообщил Вильфанд в разговоре с URA.RU.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Петербурге ожидается жаркая погода — до +28...+30 °С в понедельник, 15 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить