Синоптик Вильфанд: в некоторых регионах Сибири и Урала на текущей неделе похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.

«От Западной Сибири до Красноярского края, в южной половине Урала, Свердловская, Челябинская области, но главным образом юг Западной Сибири — Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край. В перечисленных регионах температура опережает своё развитие примерно на три недели. Там погода на этой неделе вполне осенняя», — сообщил Вильфанд в разговоре с URA.RU.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Петербурге ожидается жаркая погода — до +28...+30 °С в понедельник, 15 августа.