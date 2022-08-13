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Прощание с поэтом-песенником Германом Витке пройдёт 16 августа в Подмосковье

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Прощание с поэтом-песенником Германом Витке состоится 16 августа в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост певицы Ирины Дюковой в социальной сети «ВКонтакте».

«Прощание с Германом Витке состоится во вторник, 16 августа, в 14:30... город Балашиха... крематорий «Горбрус», большой прощальный зал, рядом с Николо-Архангельским кладбищем... Прощание пройдёт в открытом режиме», — написала она.

12 августа сообщалось, что скончался поэт Герман Витке, написавший тексты песен для Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Марины Хлебниковой, Лаймы Вайкуле, Богдана Титомира.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с телеканалом «360»  выразил сожаления в связи со смертью Витке.

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