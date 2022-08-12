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В Подмосковье VIII Международный фестиваль джаза состоится 20—21 августа

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что VIII Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 20 и 21 августа.
В Подмосковье VIII Международный фестиваль джаза состоится 20—21 августа
  • Gettyimages.ru
  • © piola666

Об этом сообщает телеканал «360».

На фестивале выступит Денис Мацуев, Therr Maitz представит специальную программу, а хедлайнерами станут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. На сцену выйдут знаменитые коллективы «Симфоджаз братьев Ивановых», Valeriy Stepanov Acoustic Quartet и другие. Специальными гостями станут музыканты из Турции — Eylül Ergül Quintet.

Наряду с этим «Радио 1» сообщает, что в Московском губернском театре на традиционном сборе труппы подвели итоги минувшего сезона.

Артисты сыграли 357 спектаклей в театре, а также 94 выездных в Московской области. Коллектив гастролировал в 11 городах страны, показав 26 пьес.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Владивостокские сезоны» пройдёт в Приморском крае в рамках Восточного экономического форума 2022 года.

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