В Подмосковье VIII Международный фестиваль джаза состоится 20—21 августа
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Об этом сообщает телеканал «360».
На фестивале выступит Денис Мацуев, Therr Maitz представит специальную программу, а хедлайнерами станут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. На сцену выйдут знаменитые коллективы «Симфоджаз братьев Ивановых», Valeriy Stepanov Acoustic Quartet и другие. Специальными гостями станут музыканты из Турции — Eylül Ergül Quintet.
Наряду с этим «Радио 1» сообщает, что в Московском губернском театре на традиционном сборе труппы подвели итоги минувшего сезона.
Артисты сыграли 357 спектаклей в театре, а также 94 выездных в Московской области. Коллектив гастролировал в 11 городах страны, показав 26 пьес.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Владивостокские сезоны» пройдёт в Приморском крае в рамках Восточного экономического форума 2022 года.